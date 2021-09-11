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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب انخفاض السكر في الدم وحل مشاكل السمنة

الدكتور ماجد زيتون
الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية

قال الدكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن انخفاض معدل السكر في الدم هو السبب وراء الشعور بالجوع ليلاً، مما يجعلك تأكل كثيراً في الليل، وهو ما يتسبب في زيادة كبيرة في الوزن.


وأضاف ماجد زيتون خلال لقائه مع ماري نعيم مقدمة برنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2" أن علاج هذا الانخفاض وزيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية يقوم بتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم، وأنه يعتمد على ذلك مع حالات السمنة التي تأتي إليه.


ونوه استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أنه يوجد أساليب أخرى تستخدم مع بروتوكول التغذية، كبعض الأدوية التي تعمل على تكسير الدهون، كما أنه يعتمد على جلسات النانوثيرابي وغيرها لعلاج السمنة الموضعية. 


وأكد ماجد زيتون، أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن، فلابد أن يثق مريض السمنة في الله ثم نفسه والدكتور المعالج له، كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المريض، حتى لا يُصاب بأعراض "الرجيم" والتي تتمثل في الدوخة والإمساك وانخفاض معدل السكر.

ماجد زيتون السمنة التغذية العلاجية أنا والطبيب صدى البلد بروتوكول التغذية

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