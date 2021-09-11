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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استراتيجية حقوق الإنسان.. خالد عكاشة: يوم فارق في تاريخ الجمهورية الجديدة

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال  العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، إن اليوم يعتبر يوما فارقا في تاريخ الجمهورية الجديدة التي نعيش فيها ونتابع  مراحل إنجازها.

 

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الدولة المصرية تؤمن بأهمية العمل من أجل المواطن وحقوقه".


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وتابع  خالد عكاشة:" دعم كبير جدا من القيادة السياسية لتكوين استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر ".

 

واكمل خالد عكاشة :"  الدولة المصرية تسير بشكل رائع في كافة المجالات والقطاعات من اجل تحقيق التنمية والتطوير في كافة قطاعات ومفاصل الدولة ".

 

ولفت خالد عكاشة :"  الدولة المصرية تمتلك القدرة الشاملة  ولديها إمكانات اقتصادية على قدر عال من الاتزان وعملت الدولة على مجموعة من المبادرات التي تخدم المواطنين وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة".

خالد عكاشة مصر حقوق الإنسان الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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