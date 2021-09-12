عبد الفتاح : الحضري تعجَل في خطوة تدريب حراس المنتخب .. وكيروش مكسب كبير

أشاد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ، والحالي لفريق لوس أنجلوس الأمريكي بتولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للفراعنة خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل امام الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :كارلوس كيروش مدير فني متميز وصاحب مسيرة تدريبية كبيرة ، حيث سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني وتحقيق السوبر ، والمنتخب البرتغالي في مراحل عمرية مختلفة ، فضلاً عن قيادته لفريق سبورتنج لشبونة وتحقيق كأس البرتغال ، بالإضافة إلى تجارب عديدة مثل المنتخب الإيراني والجنوب إفريقي وغيرهم .

واختتم عبد الفتاح : عصام الحضري تعجَل بشكل كبير في خطوة تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني ، فهو لم يكتسب الخبرة الكافية منذ إعلان اعتزاله .