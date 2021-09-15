عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

صدى البلد

مازالت إثيوبيا تمارس اللاعيبها الخبيثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي الا ان وزير الري السودان كشف مخططتها الأخير والذي عرض السودان لأضرار بالغة جراء تضليل السودان ومده بعلومات خاطئة بشان ملء السد .

بيان من وزير الري السوداني لنظيره الإثيوبي

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

 

وقال عباس في بيان نشرته وزارة الري السودانية: “أبلغ وزير الري والموارد المائية؛ ياسر عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيليشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول خطاب وزير الري السوداني لنظيره الاثيوبي يمكنك متابعة الفيديوجراف  التالي.

⁧‫ سد النهضة السودان اثيوبيا النهضة

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

في حالة صحية حرجة .. تطورات مثيرة في واقعة سجود ممرض لكلب

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

ترشيحاتنا

بـ مؤتمر منظمة ISPOR .. السبكي: الصحة جانب أساسي لتحقيق رخاء الدول

محمود شعراوي: إنشاء لجان متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى

تعرف على سعر ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

اتحاد المهن الطبية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعيد دور العمل النقابي

افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية

«ماما عذبتني عشان بخرج بملابس عريانه».. نص التحقيقات مع موكا حجازي |مستندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الدكتور أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح الخرافي مع ليفربول

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

مفيش بطولات الموسم الجاي|مدرب الزمالك يكشف مفاجأة تخص النادي

أخبار الرياضة: محمد صلاح يحصد جائزة جديدة .. طلب عاجل من كيروش فى منتخب مصر .. الأهلي يعلن رحيل قائده رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

فيديو

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بمشاركة 85 طائرة| وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية لـ "النجم الساطع 2021 " بإحدى القواعد الجوية

طعنه بسكين في بطنه .. قصة شاب دفع حياته بسبب الجدعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ