فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

مازالت إثيوبيا تمارس اللاعيبها الخبيثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي الا ان وزير الري السودان كشف مخططتها الأخير والذي عرض السودان لأضرار بالغة جراء تضليل السودان ومده بعلومات خاطئة بشان ملء السد .

بيان من وزير الري السوداني لنظيره الإثيوبي

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال عباس في بيان نشرته وزارة الري السودانية: “أبلغ وزير الري والموارد المائية؛ ياسر عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيليشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

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