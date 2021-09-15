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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. السيتي يكتسح لايبزيج بسداسية.. وأتليتكو يتعادل مع بورتو

صدى البلد

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا هاما على ضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3، على ملعب “الاتحاد” مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، من دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفريق المُضيف التسجيل في الدقيقة الـ 16، بهدف سجله المدافع ناثان آكي، وفي الدقيقة الـ 28، جاء الهدف الثاني لسيتي، بكرة أدخلها نوردي موكيلي لاعب لايبزيج، بالخطأ في مرماه.

ثم قلص الفريق الزائر الفارق بهدف حمل توقيع الجناح الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة الـ 42، لكن النجم الجزائري رياض محرز، أعاد الفارق كما كان، بتسجيله هدف ثالث للسيتي من ركلة جزاء، عند الدقيقة الـ 45.

وقلص نكونكو الفارق مجدداً للايبزيج في الدقيقة الـ 51، ولكن جاك جريليتش سجل الهدف الرابع للسيتيزين عند حلول الدقيقة الـ 56.

وعاد المتألق نكونكو وسجل ثالث أهداف لايبزيج، في الدقيقة الـ 73، دقيقتين بعد ذلك مانشستر سيتي يُعيد الأمور إلى نصابها، بهدف سجله خامس البرتغالي جواو كانسيلو.

وإختتم البديل، المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس سداسية بطل البريميرليج، بهدف سجله في الدقيقة الـ ٨٥

كما انتهت المباراة التي جمعت فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مع ضيفه بورتو البرتغالي، في الجولة الأولى، من مجموعات دوري الأبطال، بتعادل الفريقين بدون أهداف.

مانشستر سيتي لايبزيج الألماني دوري ابطال أوروبا أتلتيكو مدريد بورتو

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