قصة معلمة تتحدى الظروف من معلم تقليدي إلى معلم تقني متطور

قالت "منى مراد" رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بإحدى المدارس: إن طريقتي في التدريس في الماضي كانت طريقة تقليدية وكل هدفي أن يحصل أولادي على الدرجات النهائية عن طريق الحفظ وحل الكثير من الأسئلة، مسترسلة: أن فيما بعد قررت أن أغير هذه الطريقة التقليدية والعمل على مواكبة العصر والعمل بطريقة مختلفة.



وأضافت "منى مراد" خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى المصرية "، أن ما شجعني على اتخاذ خطوة التغيير من المعلم التقليدي إلى المعلم التقني هو الطلاب والأطفال في المدرسة لأنني وجدت أنها الطريقة الأمثل للتواصل معهم.

وأشارت "منى مراد"، إلى أن مصادر التعلم موجودة بكثرة وبأشكال مختلفة غير روتينية ويوجد بها متعة كبيرة بالنسبة للأطفال تمكننا من توصيل المعلومات لهم.



وتابعت "منى مراد"، أن الأطفال مستوى استيعابهم للتكنولوجيا متقدم جدًا ويجب علينا أن نتغير حتى نستطيع مواكبتهم.

ونوهت "منى مراد"، أن المعلمين لا يرفدون التغيير ولكن يخافون منه، متابعةً أنه إذا توفرت لهم الفرصة المناسبة سيقدمون أفضل ما لديهم لأن المعلمين المصريين كان لهم الفضل في تغيير مسار التعليم في الدول العربية بالإضافة إلى فوزهم في جميع المسابقات المختلفة في أي محفل دولي.

