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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: فصل الخريف يبدأ من يوم الأربعاء المقبل.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية، إنه رغم التحسن الملحوظ فى درجات الحرارة الساعات الأولى من النهار، إل أن اليوم هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.

وأضاف محمود شاهين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الارتفاع يتراوح من درجتين إلى ثلاثة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار مدير عام التنبؤات الجوية،  إلى أن هذا الارتفاع مستمر معنا حتى الثلاثة أيام القادمين، مؤكداً أن فصل الخريف يبدأ من يوم الأربعاء القادم.

وفى سياق آخر، عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجاتدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 -9- 2021، في القاهرة والمحافظات.


تتوقع هيئة الأرصاد، طقسا حارا على معظم محافظات البلاد، رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

الإسماعيلية العظمى  33 والصغرى 22

الدقهلية العظمى 32 والصغرى 22

الغردقة العظمى 43 والصغرى 27

المنيا العظمى 33 والصغرى 24

درجات الحرارة مدير عام التنبؤات الجوية محمود شاهين السواحل الشمالية ارتفاع نسب الرطوبة

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