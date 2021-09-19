محافظ أسيوط يفتتح معرض المستلزمات المدرسية لحزب مستقبل وطن

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان معرض المستلزمات المدرسية والذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" لبيع الملابس المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 و35 ٪ تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

حضر الافتتاح المهندس مجدى سليم أمين أمانة ثان بالحزب ووكيل لجنة التموين والطاقة بمجلس الشيوخ والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وايهاب عبد الحميد أمين المشروعات الصغيرة بالحزب ورميح عبد الحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقيهم أقسام المعرض التي تضم قسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها (الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية - ملابس وأحذية مدرسية) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى المحافظ ببعض الأهالي وأطمأن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية مضيفًا بإنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأشار المهندس ياسر عمر إلى أن المعرض يهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية بالإضافة إلى فتح منافذ أخرى بمختلف المراكز لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم حيث يشمل العديد من المنتجات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط مؤكدًا أن هذه المعارض تأتى انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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