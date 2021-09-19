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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شرطي مزيف تزعم عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بالموسكي

كلبش
كلبش

تمكن رجال الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة".

 

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بالظاهر، قرر بأنه حال سيره في ميدان العتبة بحوزته مبلغ مالى استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها وتم التوصل لمالكها وتبين أنها بحيازة سائق من الجيزة "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين محددان "لهما معلومات جنائية".

 

تم استهدافهما وأمكن ضبطهم حال استقلالهما السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبحوزتهم مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة" وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

 

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الأمن تشكيل عصابى وقائع السرقات قسم شرطة الموسكى ب مديرية امن القاهرة ة قسم شرطة الظاهر

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