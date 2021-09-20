النيابة السعودية تصدر قرارًا ضد شخص أطلق النار في محطة وقود بالرياض

أصدرت النيابة العامة بالسعودية، قرارًا بإدانة شخص أطلق النار عمدًا على عامل في إحدى محطات الوقود جنوب العاصمة الرياض.

وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قررت النيابة العامة، سجن منفذ حادث إطلاق النار لمدة 7 سنوات، مع دفعه غرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن التحقيقات انتهت بثبوت ارتكاب الجاني لمجريمته المحرمة شرعًا والمجرمة نظامًا، حيث أقيمت الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في وقت سابق، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لقائد مركبة يطلق النار على عامل داخل إحدى محطات الوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبة من نوع «جيب شاص» تتوقف في محطة وقود ويترجل منها أحد الأشخاص ليحاول الاعتداء على عامل المحطة قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي حتى قام قائد السيارة بشكل مفاجئ بإطلاق النار على ساق العامل وفر هاربًا من المحطة.