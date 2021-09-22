قبل إطلاقه.. مواصفات وألوان هاتف Galaxy S21 FE 5G وسعره المحتمل

تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتف Galaxy S21 Fan Edition الذي يعد أرخص هاتف رائد من سامسونج، حيث كشفت عدد من التسريبات مواصفات وألوان الهاتف وسعره المحتمل.



وبحسب صحيفة The Times of India فإن هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج تم رصده على موقع AR Core من جوجل، والتي أكدت أن الهاتف سيأتي بمعالجين مختلفين أحدهما لدعم تقنية الجيل الرابع 4G والآخر لتقنية الجيل الخامس 5G .

ألوان هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G

الوان هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G



ومن المتوقع أن يصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G بأربع ألوان مختلفة، الرمادي، والأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح، والأبيض.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G



وسيصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G ب شاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.



وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تيلفوجرافية للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 12 ميجابكسل.



وسيحتوي هاتف Galaxy S21 FE 5G على خيارين في البطارية هما سعة 4370/4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Blurtooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.



وسيعمل هاتف Galaxy S21 FE 5G بمعالج Snapdragon 865 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ولذلك لنسخة الهاتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مع معالج من نوع Exynos 990 لتقنية 4G .

السعر المحتمل لهاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G



ومن المحتمل أن يأتى هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج، بسعر 673 دولارا أي ما يعادل 10 آلاف و 500 جنيه مصري.

