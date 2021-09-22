عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه.. مواصفات وألوان هاتف Galaxy S21 FE 5G وسعره المحتمل

مواصفات وألوان هاتف
مواصفات وألوان هاتف Galaxy S21 FE 5G وسعره المحتمل

تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتف Galaxy S21 Fan Edition الذي يعد أرخص هاتف رائد من سامسونج، حيث كشفت عدد من التسريبات مواصفات وألوان الهاتف وسعره المحتمل. 


وبحسب صحيفة The Times of India فإن هاتف Galaxy S21 FE 5G من سامسونج تم رصده على موقع AR Core من جوجل، والتي أكدت أن الهاتف سيأتي بمعالجين مختلفين أحدهما لدعم تقنية الجيل الرابع 4G والآخر لتقنية الجيل الخامس 5G . 

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف سامسونج Galaxy F42 5G

بسعر مناسب وقدرات جبارة.. هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE ينافس سامسونج

 

ألوان هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G  

Previously leaked image of Galaxy S21 FE
الوان هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G


ومن المتوقع أن يصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G بأربع ألوان مختلفة، الرمادي، والأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح، والأبيض. 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G  


وسيصدر هاتف Galaxy S21 FE 5G ب شاشة من نوع Amoled، قياس 6.4 بوصة، وتأتى بجودة FHD+، وبمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية +HDRE10، وسيأتى الهاتف بتصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة. 


وسيقدم هاتف Galaxy S21 FE 5G  كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تيلفوجرافية للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 12 ميجابكسل.


وسيحتوي هاتف Galaxy S21 FE 5G على خيارين في البطارية هما سعة  4370/4500 مللي أمبير،  تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Blurtooth 5.2، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.


وسيعمل هاتف Galaxy S21 FE 5G بمعالج Snapdragon 865 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية ولذلك لنسخة الهاتف التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مع معالج من نوع Exynos 990 لتقنية 4G . 

 

السعر المحتمل لهاتف  سامسونج Galaxy S21 FE 5G  


ومن المحتمل أن يأتى هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج، بسعر 673 دولارا أي ما يعادل 10 آلاف و 500 جنيه مصري. 
 

هاتف Galaxy S21 FE 5G أرخص هاتف رائد هواتف سامسونج أفضل هواتف سامسونج هواتف رائدة 2021

ترشيحاتنا

من حق الجماهير أن تغضب.. شادي محمد: الخطيب لن يحاسب موسيماني بالقطعة

البحرين تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان: عمل مرفوض يهدف لزعزعة الاستقرار

شكري يوقع بيانا مشتركا لإعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس

أول تعليق أمريكي على محاولة الانقلاب في السودان

اتهددت قبل التصوير.. هاني سلامة يكشف تفاصيل مشاركته بـ"مسلسل الداعية"

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل دعم العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

قرار عاجل من الخطيب.. خصم 300 ألف جنيه لكل لاعب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ