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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنتظر الإعدام.. كم عدد من قتلهتم "الأرملة السوداء" وورثت عنهم؟

شيساكو كاكهي
شيساكو كاكهي

تنتظر السبعينية اليابانية شيساكو كاكهي، والملقبة بـ"الأرملة السوداء" عقوبة الإعدام وذلك بتهمة قتل 3 من أزواجها ومحاولة قتل الرابع.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في تقرير، بأن كاكهي البالغة من العمر حاليا 74 عاما قد أدينت بقتل ثلاثة رجال بمادة سامة فيما نجا رابع أزواجها من الموت.

وكانت محكمة أوساكا العليا قد أيدت حكم الإعدام على كاكهي الملقبة بـ"الأرملة السوداء" بعدما استخدمت سم السيانيد لقتل أزواجها الأثرياء والكبار في السن بهدف أن ترثهم.

وقال القاضي في حيثيات الحكم الصادر في يونيو الماضي "استخدمت كاكهي وكالة زواج يابانية للتعرف على الضحايا المسنين لتسممهم الواحد تلو الآخر بعد أن جعلتهم يثقون بها".

وقد تمكنت القاتلة التي بدأت جرائمها عام 2007، وكانت حينها تبلغ من العمر 61 عاما، تمكنت من جمع نحو مليار ين (نحو 9 ملايين دولار أمريكي) خلال 10 أعوام لكنها خسرت لاحقا معظم تلك الثروة جراء المضاربات في أسواق المال.

ولا يعرف الكثير عن تلك المرأة التي أصبحت سيئة السمعة في اليابان فقد ولدت في محافظة ساغا جنوب غرب البلاد، وعملت في ورشة طباعة، قبل أن ترتبط بزوجها الأول في العام 1969 عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها.

واستمر زواجها الأول 25 عاما إلى أن توفي زوجها عام 1994 وبحلول عام 2007، تزوجت رجلا يدعى توشياكي سوهيرو ويبلغ من العمر 78 عاما.

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