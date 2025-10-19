محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله

تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة للمستشار الجليل عصام فريد، على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، معتبرًا أن هذا الاختيار صادف أهله، إذ يعد المستشار عصام فريد عالمًا وفقيهًا في القانون، ويملك خبرات تؤهله من قيادة سفينة مجلس الشيوخ على أفضل ما يكون.

كما تقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى السيدين وكيلي المجلس، اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لهما في هذين المنصبين، مشيرّا إلى أن لكل منهما خبراته وعلمه الغزير في مجاله، ما يجعل دفة مجلس الشيوخ في حالة توازن واتزان، معربًا عن تمنياته بالتوفيق الدائم لرئيس المجلس الموقر ووكيليه.

وأكد المستشار محمود فوزي استعداد الحكومة الدائم للتعاون المثمر والبناء مع مجلس الشيوخ، الذي يعد بيت الحكمة المصري، وقيادته من أجل الوصول لأداء برلماني حكومي رفيع، يعكس تناغم السلطتين في مصر، ويقدم صورة للتنسيق الذي ينعكس بالإيجاب على جودة القرارات والدراسات، ويصل بالعمل إلى ما نصبو إليه جميعًا من خدمة الوطن وأهله.