الشؤون المعنوية.. درع الوعي في معركة الوطن
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة للمستشار الجليل عصام فريد، على انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، معتبرًا أن هذا الاختيار صادف أهله، إذ يعد المستشار عصام فريد عالمًا وفقيهًا في القانون، ويملك خبرات تؤهله من قيادة سفينة مجلس الشيوخ على أفضل ما يكون.

كما تقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى السيدين وكيلي المجلس، اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لهما في هذين المنصبين، مشيرّا إلى أن لكل منهما خبراته وعلمه الغزير في مجاله، ما يجعل دفة مجلس الشيوخ في حالة توازن واتزان، معربًا عن تمنياته بالتوفيق الدائم لرئيس المجلس الموقر ووكيليه.

وأكد المستشار محمود فوزي استعداد الحكومة الدائم للتعاون المثمر والبناء مع مجلس الشيوخ، الذي يعد بيت الحكمة المصري، وقيادته من أجل الوصول لأداء برلماني حكومي رفيع، يعكس تناغم السلطتين في مصر، ويقدم صورة للتنسيق الذي ينعكس بالإيجاب على جودة القرارات والدراسات، ويصل بالعمل إلى ما نصبو إليه جميعًا من خدمة الوطن وأهله.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عصام فريد مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي المستشار فارس سعد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

طلعت مصطفى

وسط إشادات الوفود العربية والأجنبية.. نجاح كبير لبطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف بتنظيم متميز من الاتحاد المصري

تكريم الدكتور خالد العناني

في احتفال الغرف السياحية.. العناني: نجاحي هو نجاح لمصر كلها

مؤتمر الحوار بين الكنائس

رئيس الأساقفة يشارك في مؤتمر الحوار مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بلندن

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

