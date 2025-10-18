وزير الشئون النيابية ينقل تحيات الحكومة لـ"الشيوخ": إرادة الناس حملتكم شرف تمثيل الأمة

وجه المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، التهنئة لأعضاء المجلس الجدد، مؤكدا أن انتخابات المجلس جرت تحت إشراف قضائي كامل، ليجسد المجلس ضمير الشعب الحي وإرادته الحرة وعينه الساهرة.



وأضاف "فوزي" في كلمته لأعضاء مجلس الشيوخ: إنه لشرف عظيم أن طوق الشعب أعناقكم بهذه المسئولية وأعطاكم شرف المشاركة في صياغة المستقبل التشريعي للبلاد، فما أعظمه من شرف، وما أثقلها من مسئولية، إلا أنكم أهل لهذا وذاك، وأثق أنكم لن تناموا ملء جفونكم، ولن تغفلوا حتى تحققوا آمال الشعب وطموحاته.

كما قدم تحية إعزاز وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ولرجال القضاء الشوامخ، ورجال الشرطة البواسل، حراس الأمن والأمان على هذا الأداء الرائع.



كما تقدم بخالص التهنئة القلبية للسادة النواب الذين نالوا ثقة الرئيس، عبد الفتاح السيسي ليكونوا نوابًا في هذا المجلس الموقر بالتعيين، إعمالًا لحقه الدستوري، وهي ثقة صادفت أهلها، رشحهم إليها سيرة عامرة بالعطاء والانتماء.

وقال :" لعلنا جميعًا نري ما تحققه الدولة المصرية في شهر أكتوبر الجاري من نجاحات دولية وأممية وإقليمية كانت نتيجة لجهود صادقة وعزم مستمر وتوفيق من الله.

كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ المنتخب المستشار عصام الدين فريد، مؤكدا أنه قامة قضائية رفيعة تحمل من الخبرات والمعرفة ما يجعلها خير من يقود المجلس ويعبر عن إرادته"، مشيدا بقدرته على إدارة النقاش وتعميق الفكر وتعزيز المصلحة الوطنية.



إنه لمن حسن الطالع أن يأتي افتتاح باكورة أعمال مجلسكم الموقر في شهر أكتوبر العظيم، أحد أعز وأعظم أيام امتنا العربية، هو شهر العبور العظيم والانتصارات الكبرى، الذي استعاد فيه المقاتل المصري البطل للأمة كرامتها وعزتها، يوم هزمنا الهزيمة، يوم سالت دماء رجال قواتنا المسلحة الباسلة على ارض الفيروز وقودًا لنصر غاب عنا فحققناه، يوم عبورنا لهزيمة النفس، وانكسار الذات، وسقوط العلم، فأكدنا للعالم جلال عزتنا وشموخ رايتنا.