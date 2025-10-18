قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بالشيوخ: تقديم رؤى متكاملة مهم للنهوض بقطاع الزراعة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أعرب النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بأداء اليمين الدستورية نائبًا بالمجلس في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة، مؤكدًا أن تلك اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لخدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "زيدان" إن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمحور حول تقديم رؤى متكاملة للنهوض بقطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن القومي الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الفترة القادمة ستشهد طرح مبادرات وحلول عملية تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم صغار المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن البسيط، ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية رائدة في المنطقة.

وأوضح "زيدان" أن مجلس الشيوخ أثبت خلال دورته السابقة قدرته على تناول الملفات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يواصل المجلس نجاحه في هذه الدورة من خلال العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل دعم مسيرة الدولة في معركة البناء والتنمية، والمساهمة في صياغة سياسات تشريعية ورؤى وطنية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

النائب عادل زيدان مجلس الشيوخ اليمين الدستورية عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

ترشيحاتنا

كهرباء

فصل الكهرباء غداً عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ

نقابة أطباء قنا

أطباء قنا تعلن تشكيل هيئة مكتبها بعد اعتماد نتائج التجديد النصفي

حملة تمونية

الدقهلية: 330 مخالفة في حملات تموينية تفتيشية مفاجئة وضبط 2 طن منتجات متنوعة

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

اللعاب
اللعاب
اللعاب

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة
طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء
تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد