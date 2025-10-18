نائب بالشيوخ: تقديم رؤى متكاملة مهم للنهوض بقطاع الزراعة

أعرب النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بأداء اليمين الدستورية نائبًا بالمجلس في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة، مؤكدًا أن تلك اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لخدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "زيدان" إن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمحور حول تقديم رؤى متكاملة للنهوض بقطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن القومي الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الفترة القادمة ستشهد طرح مبادرات وحلول عملية تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم صغار المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن البسيط، ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية رائدة في المنطقة.

وأوضح "زيدان" أن مجلس الشيوخ أثبت خلال دورته السابقة قدرته على تناول الملفات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يواصل المجلس نجاحه في هذه الدورة من خلال العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل دعم مسيرة الدولة في معركة البناء والتنمية، والمساهمة في صياغة سياسات تشريعية ورؤى وطنية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.