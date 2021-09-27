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رئيس التحرير
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برلمان

نائب : أرض الفيروز بدأت تنعم بثمار تحريرها بجهود التنمية

النائب عمرو القطامى،
النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب

أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن الجهود التنموية التى تتم على أرض سيناء تؤكد على أنه حان الوقت بأن تنعم أرض الفيروز بثمار تحريرها من حضارة ونمو عمرانى يحقق آمال وطموحات أهل سيناء مثلما يتم فى مختلف محافظات مصر من جهود تنموية بمختلف المجالات.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم، مؤكدا على أن هذه المحطة تمثل مصدر فخر كبيرا لجموع المصريين بجانب أنها تتم على أرض سيناء الحبيبة فهى تمت بأيدي وسواعد مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحقق تنمية حقيقة على أرض الواقع وتساعد فى أن نكون أمام مساحة زراعية أكبر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواجهة التعديات والاعتداءات على الأراضى الزراعية ومرافق وممرات المياه بمختلف المحافظات خطوة فى محلة ومقدرة، خاصة أن الإهمال وتراخي الأجهزة المعنية  تسبب فى تعديات كبير تحتاج للردع والحسم وتطبيق القانون على كل المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وأمام جهودها التنموية لا يجوز أن تصمت على أى تعديات  أو مخالفات للقانون.

وأكد أيضا  على أن مثل هذه الجهود أيضا تتماشى مع تحركات الدولة والأجهزة المعنية فى  تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037  والتى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي للجميع 2037 من خلال تحسين نوعية المياه وترشيد استخداماتها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة، من خلال مشروعات وبرامج التحول للري الحديث، وتأهيل ورفع كفاءة الترع، والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه، والتصدي للتعديات، ومشروعات الصرف الزراعي، والخطة الاستراتيجية لتأهيل المنشآت المائية.

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