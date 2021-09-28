كيروش اسم يليق بمصر .. ربيع ياسين: حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب أدى ما عليه

قال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر السابق للشباب، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم اسم كبير في عالم كرة القدم ومكسب للمنتخب الوطني.

وأضاف ربيع ياسين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد إقالة البدري أرسل لأحمد مجاهد، القائم بإدارة اتحاد الكرة يوصيه باختيار مدرب كبير يليق باسم مصر، ويدير الفريق بشكل جيد.

وتابع ربيع ياسين ، أن المدرب المصري يتعرض لضغوطات كبيرة بسبب عدم قدرته على فرض سيطرته على اللاعبين، لذا لا يصلح إلا مدرب أجنبي يكون له اسم كبير وشخصية قوية.

وأردف ربيع ياسين، أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أدى ما عليه خلال فترة توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني.