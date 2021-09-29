ميار شريف: عائلتي مجانين في حب التنس.. وقرار سفري صعب عليها

أبدت ميار شريف، بطلة التنس المصرية العالمية، فخرها وسعادتها بعدما احتلت المركز 74 عالميًا؛ عقب تتويجها ببطولة كارلسروه المفتوحة بألمانيا، قائلة: "أشعر أن حلمي في التنس بيتحقق، وأهلي ورا ضهري وفخورين بيَّا، واحنا عيلة مجانين في حب التنس من واحنا صغيرين، وكلنا بنلعب تنس".

وأضافت ميار شريف، في مقابلة بالفيديو كونفرانس، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السفر للخارج كان موضوع صعب اني ابعد عن اهلي ولكن هم كانوا بيحلموا إن حد من بناتهم يحترف اللعبة، مؤكدة أنها كبرت بالحلم ده واستطاعت أن تحوله لحقيقة.

وعن علاقتها بالنجم العالمي محمد صلاح، ردت قائلة: "علطول نتبادل رسائل المباركة بإنجازات مصر، واستشيره في حاجات كتير ومتواضع جدا ويساعد علطول، ولا يبخل عن طلب أي شخص يلجأ اليه.