الأعياد فرصة عظيمة للترويح عن النفس وتقويم الرابط الاجتماعي.. ندوة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "الأعياد فرصة عظيمة للترويح عن النفس وتقويم الرابط الإجتماعي" ألقاها محمد حنفي موضحا معنى العيد، وسمات وخصائص ومظاهر الإحتفال بالعيد، ومشاركة السيد الرئيس للمواطنين واسر الشهداء في الأعياد، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "السلام الإجتماعي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم السلام الإجتماعي، وأهمية السلام في المجتمع ومقومات السلام الإجتماعي.

عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة "إيجابيات التكافل الإجتماعي في المجتمع "ألقاها حماده فؤاد متحدثا عن التكافل والتعاون والتضامن الإجتماعي، وأنهم يقومون ببناء جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب، مما يساهم في خلق بيئة سليمة مستدامة، والتضامن الإجتماعي يعزز المشاريع التي تهدف إلى محاربة الفقر، وتحسين الجودة التعليم والعمل في المجتمعات، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "كتابة فوضوية ".

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان "مفاجأة يوم العيد" ألقتها نجوى جمعة، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان" أبو العلا المعري" للمؤلف أحمد سويلم سردتها سوزان سليم، كما نفذ القصر دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح، وبجانب ذلك أعد القصر كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد، بينما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها طه أبو الشيخ، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية عمل استاند موبايل نفذتها مشيرة طلعت، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل ورد بورق مناديل نفذتها عفاف إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.