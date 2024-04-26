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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقعات حالة الطقس بمدن القناة وسيناء بعد وصول عاصفة « الأقصر»

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت مصادر مطلعة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة عن توقعات حالة الطقس  بمدن القناة وسيناء بعد وصول عاصفة « الاقصر».

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اكدت المصادر في تصريحات خاصة، تطور السحب الركامية على سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها رياح هابطة مثيرة للرمال والأتربة كمقدمة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة، لافتة إلي أنه جاري انعقاد غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة للمتابعة.

وشهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم الجمعة،  انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٤:٣ درجات حيث ساد  طقس مائل للحرارة نهاراً، مائل للبرودة ليلاً.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظة الإسماعيلية، كما متوقع أن تنشط الرياح  بسرعة ٣٢ كم/ س .

                       
اختتمت المصادر، مؤكدة العمل على قدم وساق بصورة يومية فى متابعة حالة الطقس بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم تلقى تحذيرات من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة وتوقعات بهبوب رياح محملة بالأتربة واحتمالية هطول أمطار صيفية خلال الساعات المقبلة.

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