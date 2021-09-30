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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سوليفان يزور مصر ويلتقي السيسي وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي لمستشار بايدن: لن نقبل المساس بمصالحنا المائية
ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمن
السودان يعلن القبض على زعيم خلية داعش الإرهابية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها، وذلك خلال  لقائه مع وفد من مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يضم جيك سوليفان وبريت ماكجورك وأريانا برينجورت وجوشوا هاريس، بحث الرئيس السيسي مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة.

وأكد السيسي مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقش مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى الوضع في اليمن.

وخلال اللقاء، أكد بن سلمان على "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة".

وأفادت "الوطن" بأن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني، الثلاثاء، ألقي القبض عليه، مشيرةً إلى أن"كل المُشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تُلاحقه".

وقالت "الجريدة" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات ضد شبكة مالية تابعة لميليشيا حزب الله في شبه الجزيرة العربية، حيث أدرجت فراداً في قوائم العقوبات منهم علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصابي لاري، وعبد المؤيد البنياري لتقديمهم دعماً مالياً ومادياً لحزب الله.

وذكرت "القبس" أن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط ”لتطبيع أو رفع مستوى“ العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن محكمة في موسكو أعلنت أن السلطات ألقت القبض على إيليا ساتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكتروني الكبيرة (جروب آي.بي) للاشتباه في خيانته للدولة، مضيفة أنه سيظل محتجزا شهرين.

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