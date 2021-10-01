تعرف على مجهودات مؤسسة نبض الحياة في زراعة النخيل.. فيديو

قال الشيخ محمد رضا، من جمعية "نبض الحياة"، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن المؤسسة تقوم بعمل مبادرة وقف النخيل، وتقوم بزراعة النخيل.

وأضاف رضا خلال لقاء في برنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الله ضرب مثلا فى القرآن الكريم بالنخلة، ولذلك المؤسسة تقوم بزراعة النخيل.

ولفتت إلى أن النخلة عمة الجميع قائلا: " الرسول قال أكرموا عمتكم النخلة لآنها من طينة سيدنا أدم، فهناك علاقة بين الإنسان و النخل"، لافتا إلى إن الله جعل جميع المخلوقات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء، مؤكدا أن أصل الحياة هو الماء.

وأوضح أن هناك البعض محروم من الماء مشيرا إلى أنه لو كل إنسان علم “أنه من سقى إنسانا سقاه الله من الرحيق المختوم” وهي مكانة عالية.، مؤكدا أن الماء هو أصل الحياة والله سبحانه وتعالى قال “وجعلنا من الماء كل شئ حي” مؤكدا أن جميع المخلوقات في حاجة إلى الماء حتى الجماد.