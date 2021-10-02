حسنى صالح يكشف مصير مسلسل " حلم " و" شلة القراونة "

قال المخرج حسنى صالح انه من المقرر إعادة إستئناف تصوير مسلسل حلم خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً العمل يعد بمثابة “ حلم ” شخصى له .

إما عن مسلسل “ شلة القراونة ” ، ذكر حسنى صالح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان مؤلف العمل بشير الديك أنتهى من كتابة ما يقرب من نصف الحلقات .

وكان قد أكد المخرج حسنى صالح أنه يجرى حاليا التحضير إلي الجزء الثاني من مسلسل بنت القبائل، تمهيدا إلى بدء تصويره خلال الفترة القادم.

وتابع حسني صالح : تم الانتهاء من كتابة ٦ حلقات من الجزء الثاني الذى تدور أحداثه في إطار ٨ حلقات على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويضيف حسني صالح: العمل من المقرر أن يكون له جزء ثالث ويتم تصويره عقب الانتهاء من الجزء الثاني وستكون عدد حلقاته قصيرة أيضا، وسيتم عرضه على إحدى المنصات.

وكان قد أكد المخرج حسنى صالح في تصريحات سابقة لصدى البلد عن تعاقده على إخراج عمل درامي جديد يتناول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن تأليف الكاتب الصحفي محمد الباز.

وتابع حسنى صالح، أن العمل تدور أحداثه فى إطار خمس حلقات فقط كجزء أول، على أن يتم إنتاج أجزاء أخرى بعد ذلك.

وأضاف حسنى صالح: العمل من المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتم حاليا كتابة الحلقات الأولى، والتى تستعرض المرحلة الأولى من حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "بنت القبائل" دارت أحداثه في إطار 45 حلقة حيث يمزج العمل بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.