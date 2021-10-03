احتفالية كبرى بالمحلة لوضع حجر الأساس لمستشفى 900900 الجامعي الجديد.. 10 أكتوبر

‏أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحديد الأحد القادم الموافق 10 أكتوبر لوضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعى الجديد بالمحلة الكبرى فى حضور لفيف من الوزراء والمسؤلين ومحافظ الغربية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.





أكد رئيس الجامعة أن حلم إنشاء مستشفى 900 900 تحول الى حقيقة موضحًا أنها تعد أول مستشفى جامعى تعليمى ذكى بالمحلة الكبرى وتتجاوز تكلفتها المليار جنيه، لتكون جوهرة الطب والعلاج في وسط الدلتا وصرح طبى من أكبر الصروح في مصر كلها، وسيتم تجهيزها بمواصفات العلم والتكنولوجيا الجديدة لتقديم أجود الخدمات الصحية والرعاية في مجالات الطب والعلاج والدواء، مشيرا إلى أن المستشفى سوف تساهم في تخفيف معاناة المرضى وتخفيف الألم‏ على أيدي أفضل الأساتذة بكلية طب طنطا وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وجه الدكتور محمود ذكى الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى غرست فى المسؤلين سرعة الإنجاز والاستجابة لتطلعات وآمال المصريين في كل مكان وفي كل مجال، مؤكدًا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي انطلقت في السباق المفتوح نحو التنمية والتقدم في القرن الحادي والعشرين بكل القوة والروح الوطنية التى تحقق إنجازات بل معجزات في كل فروع التنمية والبناء.

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أوضح د.ذكى أن حلم إنشاء مستشفى 900900 لخدمة المرضى بمحافظة الغربية بدأ بفكرة سرعان ما تحولت إلى خطة عمل فانطلقنا نسابق الزمن لتنفيذها وإنهاء كافة الإجراءات وشرفت كخبير دولى بتجهيز الرسومات الهندسية وإعدادها بمواصفات عالمية، ثم وضعنا خطة للتنفيذ على 3 مراحل تتضمن إنشاء 3 مباني الأول يضم مستشفى الطوارئ والثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، و الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 ‏سرير بتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز المليار جنية ، وفى ذات الوقت بدأنا فى إنشاء ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا الخيرية والتى ستتولى تمويل المستشفى بالجهود الذاتية، وهو ما يرسخ من قيم المشاركة المجتمعية والانتماء، وكان الاقبال الكبير على المشاركة بالتبرع من ابناء الغربية لتشييد هذا الصرح الطبى العملاق مبهجا وأكبر من كل توقعاتنا، ويؤكد حب المصريين لبلدهم وحماسهم الكبير للمشروعات الوطنية الجادة .

وأضاف أن هناك لمحة إنسانية جديدة في هذا الصرح الطبي العملاق أن مستشفى 900 900 سوف يخدم كل مواطن ويساهم في إنشائها أي مواطن قادر على المساهمة بالتبرع في الإنشاء والتجهيز.