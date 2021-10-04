فوزي البنزرتي: هذا ما يحتاجه كيروش للتأقلم مع مصر.. وصلاح سيصنع الفارق

قال فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا، إن مباراة مصر وليبيا ستكون صعبة، لما يمتلكه المنتخب الليبي من لاعبين مميزين.

منتخب مصر سيلتقي مع نظيره ليبيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال قطر 2022.

وأضاف البنزرتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج البريمو، المُذاع عبر قناة TEN: "مباراة مصر وليبيا ستكون صعبة، ليبيا تمتلك العديد من اللاعبين المميزين، عودة الدوري الليبي ساهمت كثيرًا في تطور المنتخب الليبي عكس الفترة التي كنت أقود فيها المنتخب".



تابع: "منتخب مصر من أعرق المنتخبات العربية والإفريقية ولديه تاريخ ولاعبين مميزين وخاصة في وجود محمد صلاح يقدر يصنع الفارق في أي لحظة".

وواصل: "المقابلة الأولى في مصر لن تكون سهلة وأتصور الأفضلية ستكون لمنتخب مصر في وجود محمد صلاح".

استكمل: "المنتخبات العربية تملك حظوظا كبيرة من أجل التأهل إلى كأس العالم وعلى رأسها منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر".

أردف: "المنتخب التونسي قادر على التأهل للمونديال والصراع بين مصر وليبيا سيكون مثيرًا ومشتعلاً على تذكرة التأهل عن هذه المجموعة".

اختتم: "كارلوس كيروش يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم مع منتخب مصر ولكنه يبقى مدرب كبير".