سيناء في عيون الشعراء.. ضمن لقاءات أندية الأدب بالقليوبية

أقام بيت ثقافة طوخ، أمسية شعرية بعنوان "سيناء في عيون الشعراء"، ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بتحرير سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أدارت الأمسية الشاعرة ولاء محمد، موضحة أهمية تناول الأمسيات الشعرية لقضايا الهوية ومنها المكان، ثم تحدث الشاعر محمود الزهيري، عن طبيعة سيناء وأثرها في تكوين الهوية السيناوية وما تركته من بصمة مميزة وجلية على المنتج الأدبي فيها، وتأثر الشعراء والكتاب بأرض سيناء وما حوته من تراث ممتد منذ عصور.

كما ألقى الشاعر محمد سمير عددا من قصائده منها "الأرض هناك، على بال ما تفوق" والشاعر مصطفى حجاب قصيدتي "ولا يوم" و "حبة رمل"، والشاعرة غادة طلعت قصائد "نموذج مختصر ليها، رحلة وهي عارفاها" ثم اختتمت الأمسية بقراءة عدد من النماذج الشعرية التي لامست سيناء لكبار الشعراء، ثم استمع إلى ابداعات الشباب.

جاءت الأمسية بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وفي سياق متصل، عقد نادي الأدب أمسيته الأسبوعية، برئاسة الشاعر محمد هباش وبحضور عدد من الشعراء والأدباء لمناقشة الأعمال الأدبية منها قصيدة "بوح" لجواد البابلي، قصيدة "الشارع" لمحمود الجابي، قصيدة "حاول تضع جواك فكرة" لماهر العليمي، "تكلمي" لمحمد هباش، "موج الهوى" لمحمد صبحي، "المصرى أعظم إنسان" لباسم العليمي، "في زمان الصمت" لإيهاب الجندى، "نص الحقيقة" لنجلاء عزت، "مافيناش مخلوق" لأحمد جاد.