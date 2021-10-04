محمد صلاح كلمة السر.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ وائل جمعة

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة ل وائل جمعة مدير المنتخب الأول بشأن استبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف نجما الأهلي من قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن جمعه صرح أنه تحدث مع قفشه و شريف قبل إعلان القائمة لتوضيح أسباب استبعادهما. مشددا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث أنه “شوبير” تحدث شخصيا مع قفشه و شريف وأكدا له أنهم علما باستبعادهما من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شوبير أن وائل جمعه عليه أن يعي تماما ما يصرح به وأن يتحرى الصدق.. مشددا أن جمعه صرح أيضا أن المدرب ليس من عمله توضيح سر استبعاد للاعب من القائمة.

وتابع أن هذا الكلام أيضا خاطئ حيث أن من حق الإعلام واللاعبين أنفسهم معرفه سر استبعادهما من المنتخب، مشددا أن أكبر المدربين كانوا يوضحون سر استبعاد اللاعبين.

وعن شارة الكابتن فأكد أن جمعه صرح أن أحمد فتحي تقبل أمر تسليم الشارة ل محمد صلاح وهو تعبير سيئ، حيث أنه يدل على غضبه فتحي ولكنه تقلل الأمر ولكن كان يجب على جمعه التصريح أن فتحي رحب بالأمر ووافق بحفاوة.

لوجو الدورى الجديد إشكالية فى ظهر رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن عمل لوجو الدورى الممتاز موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم ٢٥ اكتوبر الجاري بنظامه التقليدي بعد رفض الأندية شكل الدور الواحد والمحموعتين.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة إشكالية عمل لوجو للدورى الجديد بما يليق بمكانة واسم المسابقة العريقة في القارة السمراء والوطن العربي.

ومن المقرر أن تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة رابطة الأندية المحترفة ملف لوجو الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وخرجت اصواتا فى الوسط الرياضي تطالب بإسناد عمل لوجو الدورى الممتاز إلى شباب الهواة وليس الفنانين او المحترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتم طرح الاستعانة بشركة متخصصة لتقوم بتأهيل التصميم الفائز ليمكن استخدامه لوجو ناجح للدورى الجديد.

كما تم طرح فكرة اللجوء الى المختصين في عملية تقييم التصميمات المقدمة مثل نقابة الفنانين التشكيليين او الفنانين الحاليين ليتم اختيار الأفضل فعليا.

وطالب البعض بضرورة النظر إلى تجربة وزارة الشباب والرياضة بإجراء مسابقات ابداع في مراكز الشباب والأندية وغيرها وانتقاء افضل الأفكار والابتكارات.

وسبق لاتحاد الكرة فى المواسم الماضية عمل لوجو الدوري ولم يلقى قبولا لدى الشارع الرياضي رغم ظهور افكار من قبل بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بطرح افكار لاقت إشادة كبيرة ولم يتم الاستعانة بها.