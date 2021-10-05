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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قتل

قتله بسبب أولوية المرور.. محكمة دمنهور تستمع لمرافعة النيابة في مقتل محفظ القرآن بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمع محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشر برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم في قضية قتل الشيخ عماد عبد المنعم عوض، محفظ القرآن الكريم، بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة.

سكان منطقة المراكبية فى البحيرة يستغيثون من أكوام القمامة

قتله بسبب خلاف على أولوية المرور.. محكمة دمنهور تستمع لقضية مقتل محفظ القرآن بالبحيرة

كانت محكمة جنايات دمنهور السبت الماضي، قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم.

بدأت الأحداث عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال شاب مصاب بطلقات نارية لمستشفى إيتاى البارود المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين إصابة عماد عبد المنعم عوض، 36 عامًا، مقيم قرية الصواف، وتوفي متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أعلى الفخذ الأيسر، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي بالمديرية، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "تيمور الكندوز" ، مسجل خطر، مقيم مدينة المحلة بمحافظة الغربية، والسابق اتهامه في 3 جرائم قتل آخرها جناية قتل عام 2020 مركز المحلة، تم القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة مقتل محفظ قرآن مركز إتياي البارود محافظة البحيرة محكمة دمنهور

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