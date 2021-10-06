خدي اليمين ولا الشمال أحلى.. علا رشدي تمازح متابعيها في أحدث ظهور

علا رشدي تمازح متابعينها في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ومازحت رشدي متابعينها من خلال صورتها معلقة:"سألت نفسي كتيرا خدي اليمين ولا الشمال أحلى".



يذكر أن آخر ظهور للنجمة علا رشدي كان في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت علا رشدي: "إن اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شىء نريده فلدينا القوة والإرادة والمثابرة والإيمان".

وأضافت علا رشدي : "لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة، عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقينا أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه".

وتابعت:"نحن كسيدات لسنا نصف المجتمع أو 80% فقط منه بل نحن من ننجب المجتمع وبالتالي يمكننا تغييره".