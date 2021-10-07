قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب بلجيكا، اليوم الخميس، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا ضد بلجيكا:

يسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لمواصلة تفوقه على منتخب بلجيكا في المواجهات الرسمية، بالفوز عليه في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن آخر منتخب مباراة رسمية جمعت فرنسا وبليجكا، كانت في الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وانتهت بفوز الديوك بهدف دون رد، سجله صامويل أومتيتي.

ولم يتذوق منتخب بلجيكا طعم الفوز على فرنسا، منذ 30 عاما، حيث كان آخر انتصار حققه الشياطين الحمر على الديوك، في 9 سبتمبر عام 19881، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

ويأمل منتخب بلجيكا متصدر التصنيف العالمي، في إنهاء عقده أمام فرنسا “بطل العالم 2018”، بخطف الفوز في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسيلتقي الفائز من مباراة فرنسا وبلجيكا، مع منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، المقرر إقامته الأحد المقبل.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، غدا الأربعاء، بعد الفوز على منتخب إيطاليا، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.