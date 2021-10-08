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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين بداية من اليوم الجمعة

صدى البلد

قررت لجنة تسعير البترول، رفع أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.

وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

يذكر أن  لجنة التسعير أسعار المواد البترولية، رفعت خلال شهر يوليو الماضي أسعار المواد البترولية بنحو 25 قرشًا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

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