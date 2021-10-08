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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أفرزت ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نمطًا إعلاميًّا جديدًا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن وسائل الإعلام التقليدية؛ حيث بزغ نجم الإعلام الرقمي، في خِضَم الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم، والذي يُعد ترجمةً لما وصل إليه البشر من تطور تكنولوجي عمَّق من قدراتهم على التواصل عبر الكثير من الوسائط التكنولوجية الحديثة.

 

ونظراً لأهمية هذا الملف وتعاظم دور الإعلام الرقمي في وقتنا الراهن، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشرته الأسبوعية تحت عنوان "الإعلام الرقمي...التداعيات الاجتماعية".

 

وسلطت النشرة الضوء على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالإعلام الرقمي، منها مفهوم الإعلام الرقمي.. النشأة والاقتراب، وخصائص الإعلام الرقمي، والمفاهيم ذات الصلة، وأرقام ومؤشرات، والإعلام الرقمي في مصر، والتداعيات الاجتماعية للإعلام الرقمي، ورؤى وتحليلات، وأخيراً عروض لأهم الكتب ذات الصلة بموضوع النشرة.

 

وأشارت النشرة، إلى أنه وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن موقع " Data Reportal" في يوليو 2021، فقد بلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم 4.8 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 5.7% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم 4.48 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 13.1% عن العام السابق 2020.

 

كما أن أعلى 10 دول عالمياً من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان، هم (الدنمارك- الإمارات- كوريا الجنوبية- بريطانيا- السويد- سويسرا- هولندا- السعودية- كندا- ألمانيا).

 

وبشأن الإعلام الرقمي في مصر، فقد أوضحت النشرة أنه شهد قفزة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بدأ العديد من الكيانات الإعلامية في بلورة نماذج رقمية من أعمالها إلى جانب نماذجها التقليدية؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المستخدمين والمتابعين، فوفقاً لتقرير "Digital Report 2021"، فقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في مصر مطلع عام 2021 حوالي 59.19 مليون فرد، كما أن 4.5 مليون مستخدم هو مقدار ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في مصر بزيادة قدرها 8.1% بين عامي 2020-2021.

 

وأشار التقرير ذاته، إلى أن معدل انتشار الانترنت في مصر في يوليو 2021 بلغ 59%، كما أن 7.36 ساعات هو متوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الإنترنت عموماً، منها نحو 4.20 ساعات عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن 68% نسبة استخدام الهواتف المحمولة في التصفح عبر الإنترنت في مصر "باستثناء استخدام التطبيقات" من إجمالي المتصفح.

 

ووفقاً أيضاً لتقرير "Digital Report July 2021"، فإن مصر تحتل المركز الــ 9 عالميًا في وصول إعلانات فيسبوك إلى 47 مليون مستخدم، كما تحتل مصر المركز 20 عالميًا في وصول في وصول إعلانات انستجرام إلى 18 مليون مستخدم، والمرتبة الـ 15 عالميًا في وصول إعلانات يوتيوب إلى 40.5 مليون مستخدم، والمركز الـ 18 عالميًا في وصول إعلانات تويتر إلى 40.5 مليون مستخدم.

 

وبشأن معدل استخدام الفيسبوك في مصر، فقد أشارت النشرة الصادرة عن "معلومات الوزراء" أنه وفقاً لتقرير "Napoleoncat" فإن هناك 53.6 مليون مستخدم لفيسبوك في مصر، موزعة 62.1% من الذكور، بالإضافة إلى 37.9% من الإناث.

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قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

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