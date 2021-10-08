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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أجرت وزارة الصحة الاماراتية 285,453 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و204 حالات شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأعلنت الصحة الاماراتية تعلن تقديم 44,389 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20,409,126 جرعة.

واعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة فى الامارات وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قراراً بإلزامية العودة لنظام التعليم الحضوري في كافة المدارس الخاصة بالإمارة بشكل تدريجي ليكون الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري هو تاريخ العودة الكاملة، آخذين بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، فيما يستثنى من القرار أصحاب الحالات المرضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مركز الشارقة، منطقة الشارقة الطبية، هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومواصلات الإمارات، ونقلته صحيفة الاتحاد.

وناقش الاجتماع مستجدات الميدان التعليمي للمدارس الخاصة وتطورات الوضع الصحي في الإمارة، حيث استعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج وإحصائيات الخطة التي وضعتها الهيئة تزامناً مع الجائحة، وما حققته حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت قد اتخذتها لضمان توفير البيئة الآمنة للطلبة لدى عودتهم للدراسة الحضورية في المدارس.

وزارة الصحة الامارات فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الصحة الإماراتية

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