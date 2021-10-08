احتجاز ومنعها من أطفالها| القصة الكاملة لـ البلوجر إيفون.. وتحرك "القومي للمرأة" لإنقاذها

يرى الناس، الجانب المشرق من حياة مقدمي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرفون أن هناك الكثير من المشكلات التي يُخفونها؛ حتى يظلوا مصدرا للطاقة الإيجابية لمتابعيهم.

بداية القصة.. احتجاز ومنع من الهاتف



هذا ما حرصت عليه البلوجر إيفون نبيل قبل أن تخرج عن صمتها وتتحدث فى المسكوت عنه فى حياتها الخاصة، حيث استغاثت بمتابعيها وبالجهات المختلفة، من زوجها، فى فيديو بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كان صادما لكل متابعيها، إذ كشفت خلاله عن احتجاز زوجها لها في المنزل، بعد أن منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ منها هاتفها المحمول، لكنها كانت تحسب حساب تلك اللحظة، ونجحت في الاحتفاظ بهاتف آخر لا يعلم عنه شيئاً، وكان هو وسيلتها للاستغاثة، والتي لاقت استجابة من وزارة الداخلية وأسرعت لإنقاذها.



تحرك وزارة الداخلية لانقاذها



وأكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت أن المجني عليها استغاثت؛ بسبب منع زوجها لها من استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، واحتجازها وأطفالها داخل منزل الأسرة في الزيتون.



كما أكدت التحريات، أن الزوج- المشكو في حقه- اعتاد تهديدها بالإيذاء.



تطورات جديدة في القضية.. سرقة وحرمانها من أطفالها



عادت القضية لتطفو على سطح الأحداث من جديد؛ بعد أن خرجت إيفون نبيل في بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشفت فيه عن آخر تطورات أزمتها مع زوجها وحرمانها من التواصل مع أطفالهما، فضلًا عن سرقة متعلقاتها الشخصية.





وقالت إيفون نبيل، في الفيديو: "بلاغ للنائب العام.. لأني مش عارفة إيه اللي هيحصل مع ولادي"، صدقوني كنت واخدة قرار معملش لايفات، إلا لو حاجة تخص العيال، المشكلة بناشد أي حد له سلطة والنائب العام، أنا خايفة عيالي يسافروا فجأة، وخايفة وعايزة أعمل منع لعيالي".

منعها من أطفالها

وتابعت: "اللي حصل الفترة اللي فاتت، رجعت بيتي تاني أنا والعيال، لحد ما جالي كورونا، زوجي طلب يشوف العيال، حسيت يومها باعراض كورونا، كلمته خلي العيال معاك لان عندي كورونا، وتاني يوم بيقولي كفاية بقى هاجي أقعد في البيت، ورفضت وقولتله في مشكلة مش هينفع أقعد معاك، وسبت البيت ومشيت بعد ما كلمت أخويا، ومكنش عايزني أمشي، ومارضيش يخليني أخد باقي حاجتى".



واضافت: "بناشد المجلس القومي للمرأة.. عايزة أعرف أجيبهم، هيروحوا من حضني.. زوجي اخترق المحضر بعدم التعرض اللي عاملاه ليا ولولادي، هجيب ولادي لحضني جوه البلد، ليه توصل المرحلة لرؤية ونتقابل في جنينة ولا في مكان، خدت العيال بالذوق ومش عايز ترجعهم".

وأضافت: “أخته وكل اللي عايشين معاه رافضين يرجعولي ولادي، أو إني أكلمهم وأتواصل معاهم، بعد ما كنت بكلمهم من عند المدرسة بتاعتهم وأنا عندي كورونا”.



عودة أطفالها

ومن ثم خرجت ايفون، وطمأنت الجمهور أنها استردت أولادها، لكنها تستغيث بالأمن العام؛ بسبب منعها من أخذ متعلقاتها الشخصية، رغم وجود النجدة في المنزل.



تحرك المجلس القومي للمرأة



تابع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن كثب، الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، للبلوجر المعروفة، تشكو فيه منع زوجها لها من التواصل مع أولادها أو رؤيتهم، واستغاثت "باكية" بالجهات المعنية بالدولة، وبالمجلس القومي للمرأة؛ طلبًا للمساعدة.

وصرحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة، بالمجلس، بأنه فور مشاهدة الفيديو؛ توجه أحد محاميي المكتب بصحبتها إلى قسم الشرطة التابعة له؛ لتقديم المساعدة القانونية لها، وقدمت بلاغا لاستعاده أولادها، وبالفعل تم إعادة الأطفال لها.



وتوجه المجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية؛ لسرعة الاستجابة إلى الشكوى، والسعي نحو حلها.