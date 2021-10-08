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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. استغاثة من البلوجر إيفون نبيل بسبب أبنائها.. وأول تعليق من أحمد رفعت عقب تعاقدة مع فيوتشر

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

هيروحوا من حضني.. البلوجر إيفون نبيل تثير الجدل من جديد بعد احتجاز زوجها لأبنائها.. فيديو

استغاثت البلوجر إيفون نبيل من جديد، في بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك، كاشفة عن آخر تطورات أزمتها مع زوجها وحرمانها من التواصل مع أطفالهما.

 

وقالت إيفون نبيل، في الفيديو: "بلاغ للنائب العام.. لأني مش عارفة إيه اللي هيحصل مع ولادي"، صدقوني كنت واخدة قرار معملش لايفات، إلا لو حاجة تخص العيال، المشكلة بناشد أي حد له سلطة والنائب العام أنا خايفة عيالي يسافروا فجأة، وخايفة وعايزة أعمل منع لعيالي".

 

قريبا| منة فضالي تشوق جمهورها بـ"آخر نيزك".. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت منة فضالي برفقة الفنان  حمزة العيلي و محمد عز ، و علقت قائلة : آخر فيلم نيزك قريبًا.

 

 

شاهد.. أول تعليق من أحمد رفعت عقب تعاقدة مع فيوتشر

نشر أحمد رفعت نجم الفريق لـ فيوتشر، صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق أحمد رفعت على الصورة قائلا: “جمهور النادي المصري العظيم.. بشكركم علي الفتره اللي فاتت وعلي افضل موسم لي على الإطلاق.. ويعلم الله اني لم اقصر في اي جهد خارج الملعب وداخله لصالح النادي المصري. بتمنالكم كل الخير. واتمني منك نفس الشئ”.

 

 

بعضلات ضخمة.. محمد رمضان يستعرض قوته البدنية من الجيم

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه صورة جديدة من دبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان وهو يستعرض  عضلاته وقوته من احدي صالات الجيم ، و علق علي الصورة قائلا : جمعة مباركة.

اطلالات النجوم على السوشيال استغاثة إيفون نبيل محمد رمضان صور منة فضالي أحمد رفعت فيلم اخر نيزك اخبار السوشيال ميديا

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