بعضلات ضخمة.. محمد رمضان يستعرض قوتة البدنية من الجيم

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه صورة جديدة من دبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان وهو يستعرض عضلاته وقوته من احدي صالات الجيم ، و علق علي الصورة قائلا : جمعة مباركة.



وأعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي وتأليف محمد فريد.



ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب:" تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

وأعلن رمضان، عن اتفاقه على إحياء أول حفل جماهيري له في استاد البصرة الدولي بالعراق.

ونشر محمد رمضان، صورة له من توقيع عقد الاتفاق عبر صفحته على فيس بوك، وكتب قائلا: “تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد #البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريبًا”.