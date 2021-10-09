قائد حرس الرئيس الأفغاني يكشف تورطه في تهريب مئات الملايين من الدولارات

أدلى ضابط أفغاني سابق، بتصريح جديد يتهم فيه الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني بتهريب أموال البلاد خلال عملية هروبه إلى الخارج، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وقال بيراز عطا شريفي رئيس مجموعة حراسة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه يملك لقطات تلفزيونية من القصر الرئاسي تؤكد فرار غني من البلاد بمئات الملايين من الدولارات.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عنه: "لدي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في القصر، يظهر فيه رجل من البنك المركزي الأفغاني وهو يجلب الكثير من المال إلى غني قبل مغادرته. مئات الملايين، وربما مليارات الدولارات. كان هذا المال مخصصا لبورصة العملات".



ووعد رئيس الأمن الرئاسي السابق، بتقديم أدلة على سرقة الأموال، عندما يصبح في "مكان آمن".

يشار إلى أن رئيس الأمن السابق لم ينجح في الفرار من أفغانستان، وهو يختبئ في البلاد خشية من طالبان، التي تعرض مكافأة قدرها مليون أفغاني (حوالي 11000 دولار)، لمن يدل على مكانه.

من جابنها ، أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس المعلومات حول سحب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ملايين الدولارات من أفغانستان عند مغادرته كابول في أغسطس الماضي.

وقال المفتش العام لشؤون إعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، بهذا الصدد: "نحن لم نثبت ذلك بعد، ونحن ندرس الأمر"، مضيفا أن لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي طلبت القيام بذلك.

ونفى أشرف غني صحة تلك المعلومات، قائلا إنه غادر أفغانستان من أجل "تفادي إراقة الدماء"، ولم يسحب الأموال.