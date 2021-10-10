ضياء رشوان يتحدث عن دور الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ملف حقوق الإنسان

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات،خلال السنتين الماضيتين، لم تستطع جماعة الإخوان تشوية صورة الدولة المصرية فى بعض الملفات مثل ملفات حقوق الإنسان.

وأضاف، رشوان خلال حواره، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"،قائلا:" بشكل شخصي أنا من مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعندما دخلت الهيئة العامة للاستعلامات كنت مدركا لهذا الملف، وكانت من أول نشاطتي هو الرد على هيومان رايتس ووتش بشأن تقرير غير صحيح ".



وتابع ضياء رشوان:الهيئة العامة للاستعلامات بادرت بإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخلها، وبدأت التفاعل مع وكالات كبرى فى العديد مثل القضايا مثل قضية أم زبيدة وتواصلت شخصيا مع أكبر 3 مسؤولين فى الـ bbc".

الصوت بـ 3 دولارات.. رشوان: رويترز اعتذرت عن هذه التقارير المغلوطة ضد مصر



قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة أصدرت 54 بيانا خلال 3 سنوات؛ للرد على تقارير مهنية أصدرتها منظمات حقوقية، ووسائل إعلامية خارجية، ضد مصر.

وأوضح ضياء رشوان خلال حواره، مع برنامج "مساء دى ام سى"ن المذاع عبر قناة "دي إم سى" قائلا:" على سبيل المثال فى حادثة الواحات نشرت بعض الوكالات الخارجية الكبرى أن عدد الشهداء وصل إلى 60".

وأوضح ضياء رشوان: تم مخاطبة هذه الوكالات حينها بضرورة الالتزام ببيان وزارتي الداخلية، والصحة، معقبا: "اعتذرت هذه الوكالات على ما نشرته خطأ".

وأكد ضياء رشوان،فى واقعة أخرى، أثناء انتخابات داخل مصر، رويترز نشرت تقريرا تحت عنوان "الصوت المصري بـ 3 دولار"، معقبا:" تحدثت مع مدير مكتب رويترز، وأكدت له أنه يتهمنى كمواطن وليس كرئيس للهيئة، بأن ثمن صوتي 3 دولارات، وهو إهانة للشعب، وشبه عنصرية".

واستطرد: "مدير المكتب لم يستجب لطلبنا بحذف التقرير؛ فتم مخاطبة المكاتب الخارجية، فحذفت رويترز التقرير، مؤكدة أنه غير مطابق للمعايير المهنية".