أمطار على الجيزة وشرق القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، وتكون في النهار “حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري - مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد - شديد الحرارة على جنوب الصعيد”.



أما حالة الطقس ليلا - لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة ( 30% : 40% تقريبا ) .



وفرص سقوط أمطار خفيفة من توقيت ( 2 صباحا : 2 ظهرا ) على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة واقصى غرب البلاد على فترات متقطعة ( 10% تقريبا ).



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 26

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

ادفو 42 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 38 22

شلاتين 36 24

ابو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالآتى:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 40 28

الرياض 38 23

المنامة 34 29

ابوظبى 38 28

الدوحة 36 31

الكويت 38 20

دمشق 32 14

بيروت 27 24

عمان 29 18

القدس 27 18

غزة 28 22

بغداد 37 20

مسقط 31 26

صنعاء 24 13

الخرطوم 37 28

طرابلس 25 19

تونس 25 16

الجزائر 22 15

الرباط 27 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 26 13

اسطنبول 22 14

اسلام اباد 29 18

نيودلهى 36 21

جاكرتا 33 25

بكين 19 07

كوالالمبور 35 25

طوكيو 22 17

اثينا 22 15

روما 21 08

باريس 16 07

مدريد 25 10

برلين 12 05

لندن 15 10

مونتريال 23 14

موسكو 12 05

نيويورك 22 16

واشنطن 23 17

نواكشوط 30 23

اديس ابابا 22 10