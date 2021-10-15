نشرة أخبار العالم.. السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا.. مقتل نائب بريطاني في حادث طعن

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

تفاصيل إعلان السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقاً جراء جائحة كورونا، وأوضحت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة.

وفاة نائب في بالبرلمان البريطاني بعد تعرضه لحادث طعن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بوفاة النائب البريطاني عن حزب المحافظين، ديفيد آميس، الذي تعرض لحادث طعن في مقاطعة إسكس جنوب شرقي انجلترا.

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة من منصبه.

وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

أصيبت المعلمة السعودية شيخة المواش أمس الخميس، بنوبة قلبية أثناء تواجدها في الفصل الدراسي، حيث لقيت علي اثرها مصرعها قبل نقلها إلى المستشفى.

تنكيس الأعلام في بريطانيا بعد مقتل نائب بالبرلمان خلال حادث طعن

أعلن مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن؛ حدادا على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضه لعملية طعن، داخل كنيسة، في أثناء لقاء انتخابي.

طعنه حتى الموت .. اعتقال قاتل نائب المحافظين البريطاني

توفي النائب المحافظ السير ديفيد أميس اليوم الجمعة بعد تعرضه للطعن حتى الموت في كنيسة أثناء محاولته مساعدة ناخبيه.

شرطة الإرهاب في بريطانيا تحقق في مقتل النائب ديفيد أميس

يقود ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا التحقيق في مقتل النائب عن حزب المحافظين السير ديفيد أميس، حيث يتم حث القوات في جميع أنحاء البلاد على بدء “مراجعة فورية” لأمن السياسيين.

رئيس حزب القوات اللبنانية يكشف تفاصيل أحداث الطيونة

تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن تفاصيل أحداث الطيونة الدموية في بيروت، مشيرا إلى أن ما حدث في لبنان يوم أمس يشبه أحداث 7 آيار 2008، عندما تطورت الأزمة السياسية في لبنان إلى معارك في الشارع بين حزب الله والأغلبية النيابية في ذلك الحين بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

حزب الله : لن ننجر إلى حرب أهلية فى لبنان

أكد حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة إن لبنان لن تنجر إلى حرب أهلية، بعد يوم من مقتل سبعة من أعضائها في أدمى أعمال عنف تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.

تطورات الحالة الصحية لـ بيل كلينتون بعد دخوله العناية المركزة

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إلى قسم العناية المركزة بمركز إيرفين الصحي التابع لجامعة كاليفورنيا، بسبب التهاب بالمسالك البولية انتشر إلى مجرى الدم، حسبما أكد أحد أطبائه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فرنسا توجه رسالة عاجلة للأطراف المعنية في لبنان بشأن أحداث الطيونة

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في لبنان إلى التحلي بالهدوء، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.