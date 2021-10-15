عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا كمامات أو تباعد.. تفاصيل إعلان السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية

تفاصيل إعلان السعودية
تفاصيل إعلان السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت سابقاً جراء جائحة كورونا، وأوضحت وزارة الداخلية الشروط المتعلقة بتلك الخطوة.

 

وقالت مصدر بوزارة الداخلية السعودية، إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع وانخفاض أعداد الإصابات، تمت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

وجاءت تفاصيل تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية كما يلي:

أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

السعودية.. قرار عاجل بشأن المصلين والمعتمرين

السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونرفض الأعمال الإجرامية

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

 

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

 

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

 

ثالثاً: يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

 

رابعاً: يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

 

خامساً: تعد هيئة الصحة العامة "وقاية" الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانياً).

 

سادساً: التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

 

سابعاً: التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

 

ثامناً: تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19) ، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

 

وأكدت الداخلية السعودية أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.

السعودية الغاء الاجراءات الاحترازية الداخلية السعودية الكمامات قيود كورونا كورونا

موضوعات متعلقة

السعودية.. قرار عاجل بشأن المصلين والمعتمرين

يجب عليها وقف انتهاك الاتفاق النووي.. السعودية: المحادثات مع إيران لم تحقق تقدما ملموسا

ترشيحاتنا

طالبان تؤكد مشاركتها في اجتماع موسكو بصيغة أفغانستان

"إم بى جى": 2 تريليون دولار حجم تصدير العقار حول العالم سنويا

الكويت تدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع والحاسم ردعًا لإرهاب الحوثي

في الحالات الطارئة.. رقم هاتف لـ الإغاثة على الطرق السريعة

أمّ تكشف تفاصيل مرض ابنها بـ الشيخوخة المبكرة .. فيديو

شاهد... أول ظهور ل "قفشة" بعد ساعات من زفافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

خاص| وزير التموين يكشف سؤال الرئيس السيسي بشأن محدودي الدخل قبل عامين

زعيم العصابة هارب من مؤبد .. مداهمة مزرعة لتدوير المخدرات بالمنوفية ..فيديو

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

القضاء الإداري تقرّ مبدأ قضائيًا لصالح تلاميذ الابتدائي | تفاصيل

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

قديم وصادر ضده قرار إزالة.. ما مصير سكان عقار باب الشعرية المنهار؟

إصابات بالغة تعرض لها ومصير فيلمه مع فاندام.. تفاصيل ندوة أحمد السقا

فيديو

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

المزيد

ساحة رأي

محمد شحتة يكتب: دار الإفتاء وأصحاب الهوى

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزكــــــاة

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ