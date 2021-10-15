السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

أصيبت المعلمة السعودية شيخة المواش أمس الخميس، بنوبة قلبية أثناء تواجدها في الفصل الدراسي، حيث لقيت علي اثرها مصرعها قبل نقلها إلى المستشفى.

ومن جانبه يروى عبد العزيز المواش، والد المعلمة، ما حدث لوسائل الإعلام حيث قال: "ابنتي شيخة ذهبت إلى عملها في إحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي في مدينة الرياض. وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار، سقطت على الأرض".

وبين أن مديرة المدرسة باشرت الموقف على الفور، وساعدت المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقل شيخة للمستشفى. لكن شيخة لم تستفق من النوبة القلبية وتوفيت.



وأضاف: "ولله الحمد توفيت وهي صائمة، تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها".

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع قصة المعلمة تحت وسم #شيخة_المواش حيث توالت التغريدات من زميلاتها المعلمات ومن طالباتها اللاتي استذكرن جهودها التعليمية والدينية في المدرسة.