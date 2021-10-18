رد فعل الفنانين على الأفلام بختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

عرض برنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر2" ، تقريرا من ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي .

وعبرت الفنانة "بشرى" عن سعادتها بمشاركة ٧ أفلام مصرية بالمهرجان هذا العام، وتتنوع ما بين الطويل والقصير والروائي والتسجيلي .

وقال علي العربي ، مخرج ومنتج فيلم " كباتن الزعتري" ، إن الفيلم شارك في أكثر من مهرجان عالمي ، معقبا: "لولا الجونة مكنش الفيلم بقا موجود في كل العالم" .

وأضافت أروى جودة: "مبسوطة أن الناس كلها بقت مهتمة بالفعاليات والمهرجانات أكتر من الأول ، ولحد الأن كل الأفلام اللي شوفتها عجبتني".

وقالت روجينا: “مبسوطة وحاسة إن المنافسة كبيرة، وفيه مشاركة عربية واسعة، وده المطلوب”.