أزمة إنسانية تلوح بالأفق.. انهيار النظام الصحي في أفغانستان

عرضت قناة العربية تقريرا عن الضربة التى قد توجهها الموجة الرابعة لفيروس كورونا للقطاع الصحى فى أفغانستان.

و أضاف التقرير أن النظام الصحى فى أفغانستان ينهار وهناك أزمة إنسانية تلوح فى الأفق، مشيرا إلى أنه مع عدم دفع أجور العاملين فى مجال الرعاية الصحية وفقدان المرضى للتغذية يسعر الخبراء بقلق من ان توجه الموجة الرابعة من كورونا ضربة حقيفة للقطاع الصحى فى البلاد.

وأوضح التقرير أن بحسب منظمة الصحة العالمية بلغت أعداد المصابين بالفيروس في افغانستان نحو 155 ألف شخص و اكثر من 7000 وفاة.

و أكد التقرير، أن منذ سيطرة طالبان على الحكم فى أفغانستان تواجه البلاد نقصا اموال مسأعدات الرعاية التى يربط المجتمع الدولى عودتها بشروط محددة للاعتراف بالحركة.

قالت وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة إن أفغانستان تتجه نحو "الفقر الشامل" في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد.

فيما توقعت كاني وينجارا، مديرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه خلال عام، سيقفز معدل الفقر في أفغانستان إلى 97% أو 98%.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من المنطقة بعد 20 عاما من الانخراط في الصراع الأفغاني.

قالت وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة إن أفغانستان تتجه نحو "الفقر الشامل" في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد.

فيما توقعت كاني وينجارا، مديرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه خلال عام، سيقفز معدل الفقر في أفغانستان إلى 97% أو 98%.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من المنطقة بعد 20 عاما من الانخراط في الصراع الأفغاني.