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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين المصريين الأحرار: الفترة المقبلة تحتاج للتعاون لمصلحة الحزب والوطن

الدكتورة هبة تراضى
الدكتورة هبة تراضى واصل

وجهت الدكتورة هبة تراضى واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، الشكر والتقدير لكافة أعضاء الهيئة العليا للحزب علي ثقتهم فيها، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لتعاون الجميع من أجل مصلحة الحزب ومصلحة مصر.

وأضافت هبة واصل، أنه سيتم البناء على الماضى، بأخذ الإيجابيات منه وترك السلبيات، مؤكدة أن حزب المصريين الأحرار حزب كبير، يعمل على أرض الواقع، لخدمة جميع المصريين، دون النظر للحصول على المقاعد فى المجالس النيابية.

وأعلن المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، مساء اليوم، أسماء الفائزين بعضوية المكتب السياسي للحزب بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الهيئة العليا 62 عضوا، حضر منهم 45 عضوا، بلغت الأصوات الصحيحة 44 صوت، والباطلة صوت واحد فقط.

وقال عثمان، إن الفائزين هم إسلام الغزولى وحصل على 44 صوت، وريمون ناجي حصل على 44 صوت، وعاطف لمعي حصل على 43 صوت، وحازم حسين حصل على 42 صوت، وإيريني عبد الملاك حصلت على 42 صوت، وناصر قطامش 41 صوت.

وكان الحزب فتح باب الترشح للمناصب يومي 16 و17 أكتوبر الجاري وأعلنت لجنة الانتخابات الداخلية الاجراءات كاملة وفق القوانين المنظمة ولائحة النظام الأساسي للحزب.

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