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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصميمات مصرية 100%..تطوير مجرى العيون: المشروع يضم 79 عمارة على الطراز الإسلامي

عبد الرحيم عباس،
عبد الرحيم عباس، مدير تطوير سور مجرى العيون

كشف عبد الرحيم عباس، مدير تطوير سور مجرى العيون، خطوات تطوير سور مجرى العيون، قائلا: المنطقة كانت تسمى "منطقة المدابغ"، ولكن فور توجيهات الرئاسية بتطوير المنطقة تم نقل كافة المدابغ إلى منطقة الروبيكي.

 

وأضاف "عبد الرحيم عباس" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، :" فور نقل المدابغ، قامت الدولة بإزالة وهدم كافة العشوائيات المتواجدة داخل المنطقة، وبدأ العمل على تطوير وتصميم الموقع.


وأوضح مدير تطوير سور مجرى العيون أن مساحة منطقة سور العيون تصل إلى 95 فدان، منوها بأن هيئة تطوير العشوائيات قامت بإزالة تراكمات ومخلفات وصلت إلى 2 مليون متر مكعب.


وأشار إلى أن منطقة سور مجرى العيون يحتوي على 79 عمارة ومول ترفيهي، وتصميم العمارت والمول تم على الطريقة الإسلامية، لتناسب تاريخ المنطقة الإسلامي مشددا على أن العمل داخل المنطقة يتم من بـ خبرات وتصميمات مصرية 100%.

سور مجرى العيون تطوير سور مجرى العيون منطقة الروبيكي تطوير العشوائيات اخبار التوك شو

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