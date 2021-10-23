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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم في كرة الماء

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، الجزيرة، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، في المباراة الثانية، ضمن البطولة الودية، المُقامة حاليًا على حمام سباحة النادي بمقر الجزيرة.


وكان الأهلي قد حقق الفوز على الشمس بنتيجة17 - 7 في المباراة الأولى التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وقدم خلالها الفريق عرضًا جيدًا، ونجح في تقديم مستوى مميز على مدى أشواط اللقاء.


وتقام البطولة بمشاركة فرق الأهلي والشمس والجزيرة وهليوبوليس، في إطار استعدادات الفريق الأول لكرة الماء بالنادي، لانطلاقة الموسم الجديد.


وكان وليد وصفي المدرب العام لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي، قد أشاد بمستوى اللاعبين خلال المباراة الأولى أمام الشمس، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، قبل انطلاق بطولتي الدوري وكأس مصر.


وأوضح أن فريق كرة الماء بالنادي الأهلي، يضم لاعبين مميزين يُعول عليهم الجهاز الفني كثيرًا في الموسم الجديد، من أجل حصد الألقاب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من وراء استضافة البطولة الودية أو مواجهة فرق مميزة مثل الجزيرة والشمس وهليوبوليس، هو اكتساب الاحتكاك المطلوب قبل انطلاق المباريات الرسمية.


وقال المدرب العام لفريق كرة الماء بالنادي إن تشكيلة الأهلي الحالية رائعة للغاية، وتم تدعيم كل المراكز التي كان يحتاجها الفريق، والجهاز الفني يثق في كل اللاعبين من أجل تقديم مستوى مميز خلال الموسم الجديد.


ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلًّا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.

 

الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي حمام سباحة النادي بمقر الجزيرة وليد وصفي النادي الأهلي الجزيرة

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