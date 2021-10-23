سد النهضة وموقف المياه.. سلسلة لقاءات لوزير الري مع نظرائه وكبار المسئولين

على هامش أسبوع القاهرة الرابع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الإقليميين والدوليين فى مجال المياه لمناقشة الموقف المائي الإقليمي والعالمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من دول العالم، وذلك على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع انطلاقه صباح الغد.

والتقى الدكتور عبد العاطي بـ لوى فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، وأشاد بمنظومة إدارة المياه في مصر، مشيرا لدور مصر في تأسيس المجلس وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس وزيادة تمثيل مصر فى الجمعية العمومية للمجلس.

كما التقى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والذى عبر عن تقديره للدعوة التى تلقاها للمشاركة بالأسبوع خاصة بعد النجاح الذى حققه الأسبوع فى النسخ الثلاث السابقة، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وموقف المشروعات التى يتم تنفيذها بحوض بحر الغزال وحوض بحر الجبل وتذليل كافة المعوقات، وأشار الدكتور عبد العاطى إلي أن التنسيق بين الجانبين يتم على أعلى مستوى بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية بالبلدين.

كما التقى الدكتور عبد العاطى مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين ونتائج زيارة وفد فني مصري للعراق والتي تم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم ومنها تقنيات الري الحديث وإعادة الاستخدام وطرق المعالجة والقضاء على التصحر ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات والإصلاح المؤسسي والتشريعي وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

واكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائى مع ديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة بدولة بوروندى حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التى تترجم محاور مذكرة التفاهم حيث أبدى الوزير البوروندى اهتمامه بمكون بناء القدرات، وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر لا تدخر جهدا فى تقدم الدعم لأشقائها فى دول حوض النيل وسوف يتم اعداد برامج تدريبية تلبى احتياجات الجانب البوروندى.

وعقد الدكتور عبد العاطى لقاء ثنائي مع سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة اوغندا والذى أبدى تفهمه بأن قضية نهر النيل تعتبر قضية حياه بالنسبة لمصر، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الأوغندية، وتم الاتفاق مبدئيا على قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة دولة أوغندا خلال شهر نوفمبر المقبل لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بدولة اوغندا.

كما التقى مع بايداولت يرلان مدير عام المنظمة الإسلامية للغذاء والأمن حيث تم مناقشة آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتنظيم زيارة للمركز القومي لبحوث المياه وإمكانية التنسيق المشترك بين المنظمة والمركز في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وسياسات الترشيد والبنية التحتية خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر فى كونها من الدول الجافة.

وأفاد يرلان عن تنظيم بلاده (دولة كازاخستان) لمؤتمر علمي مماثل لأسبوع القاهرة ولكن علي مستوى أصغر وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة، مبديا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الرى المصرية فى الاعداد لهذا المؤتمر.

كما توجه يرلان بالدعوة للدكتور عبد العاطى لزيارة رسمية لدولة كازاخستان في الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكازاخستان فى مجال المياه.

وأشار يرلان لأهمية عمل قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإدارة الاستراتيجية للمياه وتعظيم العائد منها.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد مدير المشاريع بالمنظمة عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع الوزارة في المجالات الفنية الخاصة بالمياه.

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