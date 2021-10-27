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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. قصة عمران بحر أشهر كومبارس جسد دور الصعيدي

عمران بحر
عمران بحر

تحل اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمران بحر - أقدم كومباس بالسينما - إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1930، ورحل عن عالمنا في 1 مايو 2007، عن عمر يناهز 76 عامًا.

تعددت أدوار عمران بحر ، ولكن غلب عليها دور الرجل الصعيدي، ويمتلك رصيدا فنيا ضخما تجاوز 180 عملا فنيا خلال مسيرته.

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نرصد 6 ملعومات عن الفنان الراحل أقدم كومبارس فى السينما.  

  • ولد الفنان عمران بحر، في 27 أكتوبر عام 1930، وبدأ نشاطه الفني في حقبة الخمسينيات ككومبارس صامت.
  • كانت أولى أعماله السينمائية عام 1950 من خلال فيلم "بابا أمين" للفنان القدير حسين رياض، ثم شارك عام 1952 بفيلم "لحن الخلود" للفنان فريد الأطرش والفنانة فاتن حمامة.
  • تعددت أدواره حتى بدأ يؤدى أدوارًا صغيرة مساعدة في العديد من الأفلام، مثل دور "الساعي" الذي قدمه بفيلم "إشاعة حب" عام 1960، وأيضا دور الخادم بفيلم "فى بيتنا رجل" عام 1961، وكذلك شخصية القهوجي بفيلمي "البؤساء" و"وداعًا للعذاب" من إنتاج عام 1978.
  • شارك بحر، الزعيم عادل إمام في العديد من أفلامه أبرزها: "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، المشبوه، خمسة باب، الغول، الحريف، احترس من الخُط، الهلفوت، خلي بالك من عقلك، كراكون في الشارع".
  • خلال حقبة التسعينيات بدأ بحر، تركيز نشاطه فى الدراما التليفزيونية، وكان في غالبية الأحيان يؤدي أدوار الرجل الصعيدي وتاجر الفاكهة والفراش والبواب والعسكرى.
  • رحل الفنان عمران بحر عن عالمنا في الأول من مايو عام 2007، وفي رصيده الفني قرابة 188 عملا فنيا.
بحر عمران بحر كومباس الفنان ميلاد ذكرى ذكرى ميلاد

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