في ذكرى ميلاده.. قصة عمران بحر أشهر كومبارس جسد دور الصعيدي

تحل اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمران بحر - أقدم كومباس بالسينما - إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1930، ورحل عن عالمنا في 1 مايو 2007، عن عمر يناهز 76 عامًا.

تعددت أدوار عمران بحر ، ولكن غلب عليها دور الرجل الصعيدي، ويمتلك رصيدا فنيا ضخما تجاوز 180 عملا فنيا خلال مسيرته.

نرصد 6 ملعومات عن الفنان الراحل أقدم كومبارس فى السينما.