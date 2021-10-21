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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. محطات بحياة فارس الأغنية الشعبية حسن الأسمر

صدى البلد

يحل اليوم  21 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان  حسن الأسمر، الذي أثرى الفن الشعبي بأشهر الأغاني التي لازالت تعيش في وجدان الجمهور حتى الآن.

 

ونرصد أبرز المحطات فى حياة فارس الأغنية الشعبية .. 

 

ظهر حسن الأسمر في الثمانينيات، في لون شعبي مختلف لمس به طبقة الكادحين والبسطاء.

 

أول ألبوم غنائي لحسن الأسمر كان في عام 1984، وأخفي «الوحمة» التي تميز بها بعد ذلك من غلاف الألبوم الأول له، وكأنه كان يشعر بالحرج منها، وبعد ذلك اعتبرها تميمة حظة في مشواره الفني، ومن هنا اكتسب حسن الأسمر شعبية كبيرة، فلقب بـ «فارس الأغنية الشعبية».


 وعلى الرغم من نجومية حسن الأسمر في الغناء الشعبي إلا أنه كان حلمه الأساسي مجال التمثيل وليس الغناء ولكن شاءت الأقدار أن يصبح مطربا قبل أن يكون ممثلا، وكان دائما يردد «أفضل لحظات حياتي هي التي وقفت فيها على خشبة المسرح وأمام كاميرات التلفزيون».

 كان يردد حسن الأسمر أغاني المطربين السابقين له، ومن أشهر تلك الأغاني التي كان يعتبرها البعض من ضمن أغانيه من كثرة ما كان يغنيهما، أغنيتي «جرحوني وقفلوا الأجزخانات» و«حلال عليك» فالأولى لمحمود شكوكو، والثانية لمحمد رشدي.

 قدم حسن الأسمر العديد من الألبومات الغنائية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام، أشهرها دوره في مسلسل «أرابيسك»، الذي ترك بصمة مع الجمهور، ومسلسل «جحا المصري»، وأفلام «ليلة ساخنة» و«زيارة السيد الرئيس» و«امرأة وخمس رجال».

توفي الأسمر في 7 أغسطس 2011 عن عمر يناهز 51 عاما، نتيجة أزمة قلبية.

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